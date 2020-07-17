РИАМО - 17 июл. В Подмосковье провели мониторинг реализации регионального закона «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» и выяснили, что за два года число жителей Подмосковья, получающих социальную поддержку, увеличилось на 84%, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Отчет о проведении правового мониторинга в части реализации права детей и семей на возмещение расходов на отдых и оздоровление, проезд и оплату коммунальных услуг заслушали депутаты Мособлдумы. Данные анализировали за период с 1 января 2018 по 1 января 2020 года.

«Цель мониторинга – совершенствование законодательства Московской области. Результаты показали, что меры социальной поддержки в части компенсации расходов семей с детьми актуальны и востребованы гражданами», – отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Он добавил, что сейчас в Подмосковье зарегистрировано свыше 84 тысяч многодетных семей, которые воспитывают примерно 273 тысячи детей. В их число входят более 25 тысяч детей-инвалидов, около 83 тысяч детей в трудной жизненной ситуации, 4,3 тысячи детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Сейчас мерами социальной поддержки пользуются свыше 374 тысяч человек. Кроме того, на территории Подмосковья постоянно растет количество многодетных семей.

Также на 212%, начиная с 2018 года, удалось увеличить число путевок, выделяемых на оздоровление детей. Общая сумма выплат на компенсацию стоимости путевки купленную ребенку на отдых-оздоровление выросла с 2018 года на 1,6 миллиона рублей. На 22% в сравнении с 2018 годом выросло число многодетных семей, получивших 50% компенсацию стоимости коммунальных услуг. В текущем году такую поддержку оказали 63 тысячам семей на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей.