РИАМО - 17 июл. Сброс воды на Можайском водохранилище проходит под строгим контролем, а транзит водных потоков в Москву-реку происходит через гидротехнические системы водохранилищ и осуществляется в плотном взаимодействии с каналом имени Москвы, что позволяет избежать подтоплений близлежащих территорий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В результате обильных ливневых дождей, прошедших в середине месяца, на реках Московской области сформировались дождевые паводки, пик которых пришелся на 15-16 июля. Для исключения переполнения водохранилищ и обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений попуски воды были поэтапно увеличены до необходимых показателей», – сказал Бирюков.

Он объяснил, что попуском воды называется сброс, позволяющий реке не обмелеть, а водохранилищу — не переполниться.

Ситуация в регионе начала стабилизироваться после прекращения ливневых дождей. Гидротехнические сооружения «Мосводоканала» работают в штатном режиме. Пик паводка на Москворецкой водной системе удалось пройти.