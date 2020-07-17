РИАМО - 17 июл. В Московской области в рамках ремонтного сезона заменили покрытие на 13 дорогах, связанных с победой в Великой Отечественной войне, а также с именами воинов-героев, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы уже отремонтировали покрытие на 13 «улицах Победы» и приступили к устройству нового асфальта на двух улицах: Найдова-Железова в городе Наро-Фоминске, Победы в городе Дедовске», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что в ходе работ на всех участках будет выполнена замена покрытия, укреплены обочины и нанесена горизонтальная дорожная разметка.

«Полностью завершить ремонтные работы на участках запланировано в течение ремонтного сезона», - отметил Гержик.

В настоящее время новое асфальтобетонное покрытие появилось на улицах Победы в городе Ивантеевке, селе Конобеево и поселке Хоролово городского округа Воскресенск, улице 40 лет Победы в поселке Обухово Богородского округа, улице Каменева в Зарайске, улице 43-й Армии в Подольске, улице Баранова в Солнечногорске, проспекте Маршала Борзова в Шатуре, улице Генерала Шлыкова в Краснознаменске, улице Красной Армии в Егорьевске, на улице Панфилова в поселке Кратово Раменского округа.

В поселке Загорянский Щелкова на улице Матросова заменили щебеночное покрытие. В Красногорске на улице Народного Ополчения было отфрезеровано старое покрытие, ведется укладка бортового камня.

Всего в этом году в рамках проекта «Улица Победы» отремонтируют 20 дорог общей протяженностью более 20 километров.