РИАМО – 17 июл. Интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass запускают в Москве с 20 июля, с ее помощью можно составить удобный маршрут путешествия по столице, заранее купить электронные билеты на экскурсии, заказать такси, узнать о городских сервисах, услугах, интересных местах, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Все маршруты и билеты будут доступны в личном кабинете Russpass на сайте или в мобильном приложении.

«В туристический пакет также включат транспортную карту. А с нового года московскую платформу внесут в электронную визу, которую скоро планируется вводить в нашей стране. Мы предлагаем коллегам из других регионов присоединяться к Russpass, чтобы ее видели жители российских городов. Кроме того, любой туристический край уже сегодня может создавать свои сервисы на нашей платформе для москвичей, чтобы они поехали на отдых в эти регионы. Пока система будет работать в тестовом режиме», - сказал Собянин в интервью kp.ru.

К началу следующего года систему улучшат, и все заработает не только для внутренних туристов, но и для зарубежных.