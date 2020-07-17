РИАМО - 17 июл. Концентрация аммонийного азота на нижних участках течения Москвы-реки снизилась на 38% с 2015 года, а за 10 лет концентрация нефтепродуктов и металлов в реке уменьшилась практически в два раза, сообщила начальник отдела мониторинга поверхностных водных объектов ГПБУ «Мосэкомониторинг» Виктория Мазлова.

«Очень положительно снижается концентрация аммонийного азота на участке. Аммонийный азот - это одно из веществ, которое характерно для коммунально-бытовой канализации. Это происходит потому, что уже в течение последних нескольких лет происходит масштабная реконструкция Курьяновских очистных сооружений. И, как результат, с 2015 года концентрация аммонийного азота на нижних участках течения реки снизилась на цифру порядка 38%», - сказала Мазлова.

По ее словам, в настоящее время для Москвы-реки характерна устойчивая динамика улучшения качества воды. Например, в центральной части города, где большая плотность автодорожных сетей, снижается содержание нефтепродуктов и металлов.

«Если мы возьмем к рассмотрению, допустим, последние 10 лет, то за этот долговременный период концентрация нефтепродуктов и металлов снизилась практически в два раза», - уточнила Мазлова.

Она подчеркнула, что наблюдается стабильная положительная динамика качества воды на верхнем участке.

Мониторинг качества воды и донных осадков акватории реки Москвы в черте города проходит на судне «Экопатруль» с аналитическим комплексом «Акватория 2М». В течение дня судно проходит от 60 до 100 километров.