РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. Подольский краеведческий музей в субботу проведет для всех желающих сборную обзорную экскурсию по своей постоянной экспозиции, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

«18 июля в 13:00 всех желающих приглашают на сборную обзорную экскурсию по постоянной экспозиции Подольского краеведческого музея. Продолжительность экскурсии - 1 час», - говорится в сообщении.

Стоимость посещения музея гибкая, в зависимости от количества экскурсантов, и суммируется из расчета цены входного билета и экскурсионного обслуживания. Входной билет приобретается отдельно согласно прейскуранту, его стоимость от 75 до 100 рублей. Стоимость экскурсионного обслуживания от 150 рублей. Справки по телефону: 8(496)755-92-34.