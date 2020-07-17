РИАМО - 17 июл. Мособлдума будет вручать почетные грамоты и благодарственные письма 300 волонтерам каждый год, решение об увеличении квоты по награждению волонтеров было принято во время 123-го заседания, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Это решение было принято, чтобы поощрить активных граждан, внесших большой вклад в развитие добровольческого и волонтерского движения в столичном регионе.

«Принятым постановлением квота по награждению волонтеров увеличивается до 150 почетных грамот и 150 благодарственных писем. Ранее в год было предусмотрено по 50 наград», – уточняется в сообщении.

Примерно 1500 человек получили паспорт волонтера в Подмосковье. Однако в реальности волонтеров гораздо больше. Зачастую волонтерами становятся люди в возрасте от 18 до 25 лет.