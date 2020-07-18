РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. Жителей подмосковного Подольска приглашают сдать кровь в субботу в ходе акции «Донорская суббота», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Акция «Донорская суббота» пройдет 18 июля в городском округе Подольск. К сдаче крови приглашаются совершеннолетние граждане Российской Федерации без тяжелых и хронических заболеваний. Допустимый вес донора для сдачи крови – выше 50 килограммов», – говорится в сообщении.

Акция пройдет с 8:00 до 12:00 в здании Подольской станции переливания крови по адресу: улица Кирова, дом №9. При себе нужно иметь паспорт.

Донорство безопасно, при заборе крови используется только одноразовое оборудование. Кроме того, донорство благоприятно влияет на организм, регулярные кроводачи снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.