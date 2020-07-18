РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июл. Региональная общественная организация «РосМолСпорт» в субботу приглашает жителей Люберец на открытую тренировку в парк «Наташинские пруды», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Парковый спорт».

«Тренировку на все группы мышц с элементами кроссфита проведет директор экстремального силового шоу «Русский характер», член правления «РосМолСпорт» Сергей Чуприна. Спортсмен уделит особое внимание разминке и укажет на частые ошибки, которые допускают новички. Начало в 12:00», - говорится в сообщении.