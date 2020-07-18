РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июл. Жители подмосковных Люберец смогут в субботу принять участие в тренировках на портале «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В субботу, 18 июля, на портале «Живу спортом» состоятся очередные тренировки в Zoom-формате. В 10:00 пройдут стретчинг, йога, кроссфит», - говорится в сообщении.

В 10:00 и 14:00 состоится тренировка по общей физической подготовке для детей. В 11:00 - тренировка по «Активному долголетию».

Любой житель городского округа Люберцы может присоединиться к занятиям. Для этого необходимо выбрать тренировку из расписания, зарегистрироваться на портале живуспортом.рф, получить уникальную ссылку на Zoom-тренировку, подключиться согласно расписанию к Zoom-конференции и приступить к тренировке.

Занятия проходят в трех возрастных категориях: дети, взрослые, активное долголетие (55+).

Проводят тренировки чемпионы России, мира и Европы по разным видам спорта, действующие члены сборной России и квалифицированные инструкторы.