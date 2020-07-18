РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июл. На одном из стадионов подмосковных Люберец в субботу пройдет товарищеский матч по футболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«18 июля на стадионе «Балятино» в поселоке Октябрьский городского округа Люберцы состоится товарищеский матч по футболу между клубами «Люберцы» и «Ника» (Москва). Начало спортивного мероприятия – в 16:00», – говорится в сообщении.

На футбольном поле встретятся игроки в возрасте 18-25 лет. Товарищеский матч будет проведен без участия болельщиков.