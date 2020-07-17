РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. В подмосковном Красногорске после дождевого паводка продолжают прочистку ливневой канализации, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в пятницу провела совещание с профильными заместителями и начальниками управлений.

«На этой неделе один из вопросов повестки - дождевой паводок. Последствия устранены, продолжаем профилактическую работу - прочистку ливневой канализации и уборку мусора и сухостоя в прибрежной зоне малых рек», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, она сообщила, что наблюдается положительная динамика в работе с обращениями граждан.

«Сократилось количество повторных жалоб и отложенных решений. Будем продолжать работать над качеством ответов», - пояснила Хаймурзина.

Глава муниципалитета напомнила, что в округе для оперативной отработки обращений граждан действуют Telegram-чаты: «Красногорск.Транспорт и дороги», «Будет чисто 2020» и «Реки Красногорска».