РИАМО - 17 июл. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в составе аттестационной комиссии приняла участие в итоговой защите проектов Executive Master in Public Management (EMPM) - «Мастер государственного управления для руководителей», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Это флагманская программа Высшей школы госуправления РАНХиГС. Она направлена на подготовку современных эффективных топ-менеджеров в сфере государственного и муниципального управления, общественных институтов и некоммерческих организаций.

«Мероприятие прошло в Солнечногорске в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В защите проектов приняли участие восемь команд, составленных из победителей и финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Все они прошли стажировку в регионах», — говорится в сообщении.

Подмосковная команда представила кейс «Модель создания и финансирования транспортно-пересадочных узлов в Московской области».

Аттестационная комиссия оценивала, насколько предложенные решения хорошо проработаны и реализуемы в условиях российской действительности.

«Программа обучения госслужащих с учетом нынешних условий должна будет усилить цифровой компонент в экономике страны. Именно этот тренд я вижу сейчас в период пандемии – это все, что связано с управлением в условиях цифровизации. А второе – это человекоцентричность. Сейчас экономические программы, все, что мы обсуждаем, сдвигается к вопросу развития человека – образование, здравоохранение», - сказал ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Он подчеркнул, что госуправление должно быть технологичным и в центре должен быть человек. По словам Мау, экономический рост не является целью, цель – рост благосостояния, и это важный сдвиг последнего времени.

Программа Executive Master in Public Management реализуется второй год. Ее выпускниками стали уже 60 молодых управленцев и представителей бизнеса из российских регионов.