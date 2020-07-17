РИАМО - 17 июл. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в составе аттестационной комиссии приняла участие в итоговой защите проектов Executive Master in Public Management (EMPM) - «Мастер государственного управления для руководителей», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Это флагманская программа Высшей школы госуправления РАНХиГС. Она направлена на подготовку современных эффективных топ-менеджеров в сфере государственного и муниципального управления, общественных институтов и некоммерческих организаций.
Подмосковная команда представила кейс «Модель создания и финансирования транспортно-пересадочных узлов в Московской области».
Аттестационная комиссия оценивала, насколько предложенные решения хорошо проработаны и реализуемы в условиях российской действительности.
«Программа обучения госслужащих с учетом нынешних условий должна будет усилить цифровой компонент в экономике страны. Именно этот тренд я вижу сейчас в период пандемии – это все, что связано с управлением в условиях цифровизации. А второе – это человекоцентричность. Сейчас экономические программы, все, что мы обсуждаем, сдвигается к вопросу развития человека – образование, здравоохранение», - сказал ректор РАНХиГС Владимир Мау.
Он подчеркнул, что госуправление должно быть технологичным и в центре должен быть человек. По словам Мау, экономический рост не является целью, цель – рост благосостояния, и это важный сдвиг последнего времени.
Программа Executive Master in Public Management реализуется второй год. Ее выпускниками стали уже 60 молодых управленцев и представителей бизнеса из российских регионов.
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Вице-губернатор МО Наталья Виртуозова в составе аттестационной комиссии приняла участие в итоговой защите проектов #EMPM - «Мастер государственного управления для руководителей». Это флагманская программа Высшей школы госуправления #РАНХиГС. Она направлена на подготовку современных эффективных топ-менеджеров в сфере государственного и муниципального управления, общественных институтов и некоммерческих организаций. Мероприятие прошло в Солнечногорске в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В защите проектов приняли участие 8 команд, составленных из победителей и финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Все они прошли стажировку в регионах. Подмосковная команда представила кейс «Модель создания и финансирования транспортно-пересадочных узлов в Московской области». Члены аттестационной комиссии оценивали насколько предложенные решения хорошо проработаны и реализуемы в условиях российской действительности. «Программа обучения госслужащих с учетом нынешних условий должна будет усилить цифровой компонент в экономике страны. Именно этот тренд я вижу сейчас в период пандемии – это все, что связано с управлением в условиях цифровизации. А второе – это человекоцентричность. Сейчас экономические программы, все, что мы обсуждаем, сдвигается к вопросу развития человека – образование, здравоохранение, - сказал ректор РАНХиГС Владимир Мау. - Госуправление должно быть технологичным и в центре должен быть человек. Экономический рост не является целью, целью является рост благосостояния. Это очень важный сдвиг последнего времени». Программа Executive Master in Public Management - «Мастер государственного управления для руководителей» реализуется второй год. Ее выпускниками стали уже 60 молодых управленцев и представителей бизнеса из российских регионов. #нашеподмосковье #лидерыроссии
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