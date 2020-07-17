РИАМО - 17 июл. Строительство учебного корпуса Губернского колледжа искусств в Химках завершат в 2021 году, речь идет о спортивно-репетиционном зале с переходом в учебный корпус, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В 2019 году в связи с нарушением условий исполнения контракта Минстрой принял решение о расторжении контракта с подрядной организацией в одностороннем порядке», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В настоящее время строительство объекта не завершено.

После проведения корректировки проектной документации работы на объекте возобновят.