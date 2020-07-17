РИАМО - 17 июл. Строительство учебного корпуса Губернского колледжа искусств в Химках завершат в 2021 году, речь идет о спортивно-репетиционном зале с переходом в учебный корпус, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
«В 2019 году в связи с нарушением условий исполнения контракта Минстрой принял решение о расторжении контракта с подрядной организацией в одностороннем порядке», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
В настоящее время строительство объекта не завершено.
После проведения корректировки проектной документации работы на объекте возобновят.
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