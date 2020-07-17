РИАМО - 17 июл. У жителей Москвы и Подмосковья появилась возможность снимать наличные деньги с банковской карты с помощью специальных pos-терминалов в отделениях «Почты России», говорится в сообщении пресс-службы организации.

Эти устройства установили в более чем 1537 почтовых отделениях на территории Москвы и Подмосковья.

«Более чем 4190 рos-терминалами «Почты России» оснащены все почтовые отделения региона. С помощью pos-терминалов клиенты почтовых отделений могут снять наличные средства с банковской карты любого банка или пополнить карту в случае необходимости в любом почтовом отделении», – говорится в сообщении.

Каждый месяц через спецтерминалы осуществляют примерно 3,3 миллиона операций, которые не облагаются комиссией при работе с картами «Почта Банка».

Самой большой популярностью пользуется операция по снятию наличных денег в почтовых отделениях в маленьких населенных пунктах, где нет банкоматов.

В городах Подмосковья pos-терминалы помогают жителям в основном оплачивать услуги и товары.