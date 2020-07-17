РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. Ряд социальных объектов планируют открыть в нынешнем году в подмосковном Красногорске, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в пятницу провела совещание с профильными заместителями и начальниками управлений.

«Обсудили сроки сдачи соцобъектов. В этом году откроются: детские сады в микрорайонах Опалиха и Путилково, образовательный центр «Вершина», ведется набор учеников», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, к открытию запланированы Марьинская амбулатория на 150 посещений в смену, поликлиники в микрорайонах Путилково и Измрудные холмы и музыкальная школа в Павшинской пойме.

«Важно, чтобы все ответственные ведомства сработали единым фронтом и ни на одном из этапов оформления документов не возникло задержек», - заключила Хаймурзина.