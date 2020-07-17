РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. Свыше 250 килограммов мусора собрали в пятницу в Городском парке подмосковного Красногорска участники плоггинг-забега, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В субботнике приняли участие более 30 молодых красногорцев», - говорится в сообщении.

Уборку территории в Городском парке разбавили физическими активностями и головоломками. Самые быстрые и сообразительные получили призы.

«Мероприятие организовал отдел по делам молодежи администрации Красногорска совместно с МУ «Молодежный центр», - заключается в материале.