РИАМО – 17 июл. Театры в Москве не откроются с 1 августа, поскольку это межсезонье, театральный сезон в столице, скорее всего, начнется осенью, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большинство театров, скорее всего, с 1 августа не откроется, потому что у них межсезонье. В столице театральный сезон, скорее всего, начнется осенью», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Также он рассказал, что постепенно свою работу будут возобновлять кинотеатры. Кроме того, уже сейчас разрешено стадионам заполнять трибуны зрителями до 50%.

«У нас практически все стадионы открытые, на свежем воздухе, так что там проблем не будет. Матчей тоже сейчас немного. Этим сферам бизнеса нужно потихонечку вставать на ноги. До сентября есть время, чтобы и театральная жизнь, и образовательные учреждения, и спортивные вернулись к нормальной жизни», - добавил глава столицы.

По его словам, большие концертные залы, рассчитанные на три тысячи зрителей и более, пока закрыты.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Одобрение для использования вакцины в РФ могут получить в августе‑сентябре. Испытание второй фазы завершат 3 августа.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за минувшие сутки скончались 10 пациентов с Covid‑19. За весь период пандемии в регионе умерло 1043 заразившихся.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 406 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 166 случев заражения. В Москве - 575 случаев.

- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечились 349 пациентов. Всего за все время пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 721 человек.

- В Москве для лечения коронавируса заготовили свыше тонны плазмы с антителами. Донорами стали свыше 1,7 тысячи москвичей, вылечившихся от Covid-19.

- В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 682 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637.

- Еще четыре московских стационара вернулись к плановому приему пациентов. Это больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница,«Клиника имени В.Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

- В столице за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 4271.