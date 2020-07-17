РИАМО - 17 июл. В Москве на сегодняшний день открылись уже рестораны, гостиницы, туристические агентства, заработали экскурсии, все аттракционы, парк развлечений «Остров мечты» - все, что можно было сегодня открыть для туристов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что пока не проводятся московские фестивали, которые являются стержневым стимулом при планировании туристического сезона.

«Я думаю, что внутренний российский туристический поток будет меньше, чем в предыдущем году, но ненамного. Скорее всего, за эти месяцы он восполнится. Зарубежных туристов, к сожалению, намного меньше приедет к нам в этом году. Надеемся, взаимные туристические потоки осенью-зимой начнут восстанавливаться», - сказал Собянин в интервью kp.ru.

По его словам, от туристической отрасли Москва получала около 120 миллиардов рублей в год налогов в городской бюджет.

«Если даже и будет какое-то серьезное падение в этом году, надеюсь, этот бизнес восстановится. Мы, по крайней мере, делаем для этого все», — подчеркнул мэр.

В город постоянно приезжают миллионы людей на работу, в командировки и на отдых.

«Сделать Москву закрытым городом невозможно. Сегодня Европа, Америка, Китай, Юго-Восточная Азия закрыты для туристов, и в этой ситуации внутренний российский туризм оживает. Видим по наплыву туристов в Крым, в Севастополь, Сочи, Краснодарский край и даже в сибирский регион. Это хороший шанс для российского туристического бизнеса окрепнуть и понять свои достоинства и возможности», - подчеркнул мэр.