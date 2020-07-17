РИАМО - 17 июл. Правоохранители в результате оперативно-разыскных мероприятий в поселке Тучково Рузского городского округа установили жителя Московской области 1972 года рождения, его подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При обыске в доме злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты три предмета, конструктивно схожих с пистолетами разной модификации, а также более 400 патронов различного калибра» - сказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По заключению экспертизы два пистолета и 18 патронов относятся к категории оружия и боеприпасов и пригодны для стрельбы. Остальные изъятые предметы исследуют в рамках возбужденного уголовного дела.

Мужчину заключили под стражу.