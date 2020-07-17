РИАМО - 17 июл. Новую детскую площадку обустроят в Лобне до 15 сентября по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Жители дома №27 по улице Ленина обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и попросили оказать содействие в устройстве детской площадки на придомовой территории.

«Многоквартирный жилой дом №27 по улице Ленина образует единую дворовую территорию с домами №№1, 3 по Мирной улице и домами №№2, 4 по улице Победы, которая включена администрацией Лобни в адресный перечень дворовых территорий городского округа, подлежащих комплексному благоустройству в 2020 году», – говорится в сообщении.

Учитывая пожелания жителей, на указанной дворовой территории планируется обустроить детскую площадку площадью 150 квадратных метров. На ее территории будут располагаться игровой комплекс, карусель, качалка на пружине и качалка-балансир, качели двойные, песочница, информационный стенд, скамейки и урны. Здесь же будет обустроена спортплощадка площадью 50 квадратных метров, на которой расположатся спортивный комплекс, два тренажера, информационный стенд. Обе площадки оборудуют травмобезопасным резиновым покрытием.

В план входит также укладка асфальта на проездах во дворах, на парковках и тротуарах. Специалисты реконструируют наружное освещение, а также высадят зеленые насаждения, установят информационный стенд, лавочки и урны.

«До 15 сентября 2020 года все работы по благоустройству данной дворовой территории будут завершены», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.