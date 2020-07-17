РИАМО - 17 июл. Пандемия коронавируса нанесла удар по бюджету Москвы, размер выпадающих доходов составляет 500-600 миллиардов рублей, тем не менее столица выйдет на нормальное развитие экономики в течение полугода, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Удар по бюджету получился существенный. От запланированного выпадающие доходы составят от 500 до 600 миллиардов рублей за этот год. Колоссальная сумма!» — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он уточнил, что это длящаяся история с точки зрения бюджета, волна, связанная с налогом на прибыль, снижением зарплат и подоходного налога, снижением активности инвесторов, объемов экспорта, импорта. Также он напомнил, что столица привязана и ко всей России, и к экономической активности в Европе, Америке и Китае.

«Но у коронавируса вообще своя специфика. Для Москвы он гораздо хуже, чем любой нефтяной кризис. Там понятно, упали цены, за ними доходы и экономическая активность на мировых рынках. А в пандемию у нас закрываются гостиницы, туристический бизнес, общепит, торговля. При этом начинает лихорадить банки, которым заемщики не возвращают кредиты. Промышленные предприятия страдают, стройки останавливаются, то есть все на паузе. Это касается каждого из нас и города в целом», - отметил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что в столице в последние годы создавали финансовый запас прочности. Но за этот счет выплачивали зарплаты бюджетникам.

«Мы видим, как бизнес уже начал хорошо восстанавливаться – торговля, общепит, малые и средние предприятия. По сути, кассовые обороты малого и среднего бизнеса с 1 января по сегодняшний день примерно такие же, как в прошлом году. Внутри отраслей сегментарно все изменилось. Например, стало меньше продаж в торговых центрах, но сильно выросли дистанционные продажи. Бизнес начал перестраиваться. Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета», - подчеркнул мэр.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Одобрение для использования вакцины в РФ могут получить в августе‑сентябре. Испытание второй фазы завершат 3 августа.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за минувшие сутки скончались 10 пациентов с Covid‑19. За весь период пандемии в регионе умерло 1043 заразившихся.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 406 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 166 случев заражения. В Москве - 575 случаев.

- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечились 349 пациентов. Всего за все время пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 721 человек.

- В Москве для лечения коронавируса заготовили свыше тонны плазмы с антителами. Донорами стали свыше 1,7 тысячи москвичей, вылечившихся от Covid-19.

- В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 682 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637.

- Еще четыре московских стационара вернулись к плановому приему пациентов. Это больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница,«Клиника имени В.Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

- В столице за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 4271.