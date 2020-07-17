РИАМО - 17 июл. В столице в районе платформы Москворечье началось строительство участка Юго-Восточной хорды, которая объединит 22 района Москвы, где проживает 2,5 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Ранее прошла очистка загрязненного грунта на данном участке хорды. Грунт изъяли и вывезли на специализированную площадку. Участок безопасен для строительства. Строительство эстакады на этом участке будет проходить под радиационным и дозиметрическим контролем специалистов ФГУП «РАДОН».

«В случае выявления в процессе строительства загрязненных грунтов, работы будут останавливаться на данном участке до полной рекультивации грунта», - сказал директор ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» Василий Десятков.

Ввод в эксплуатацию хорды улучшит дорожную ситуацию между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе.

«Юго-Восточная хорда - важный и необходимый для города объект, альтернативы которому нет. Она избавит автомобилистов от необходимости перепробега в 10-15 километров через МКАД», - отметил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Хорда также поможет разгрузить от машин МКАД, третье транспортное кольцо и центр Москвы, уточнил Загрутдинов.