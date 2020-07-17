РИАМО - 17 июл. Регистрация на велозаезд Gran Fondo открылась в Московской области, серия международных велогонок начнется в Ногинске, сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

В подмосковном Ногинске для участников заезда подготовлены на выбор три дистанции: 30, 50 и 88 километров. При этом организаторы предупредили, что правила участия в гонке и формат ее проведения могут поменяться по требованиям Роспотребнадзора и в соответствии с эпидемиологической ситуацией на момент проведения заезда.

«Тысячи подмосковных велосипедистов с нетерпением ждут велозаездов Gran Fondo. Мероприятие проводится далеко не первый год, поэтому оно уже успело стать настоящим спортивным праздником для жителей региона. Ногинск – новый город на карте велозаездов Gran Fondo, в сентябре этого года планируется проведение подобных соревнований в Волоколамске и в Рузе», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Международные велозаезды Gran Fondo стали традиционными для Московской области. Они проводятся каждый год и пользуются большой популярностью у любителей велогонок.