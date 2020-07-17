РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 июл. В администрации Домодедова замминистра энергетики Московской области Владимир Мельник провел совещание для руководителей служб ЖКХ ряда городских округов, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В администрации Домодедова состоялось «кустовое совещание» под руководством замминистра энергетики Московской области Владимира Мельника для руководителей служб ЖКХ городских округов Домодедово, Зарайск, Коломенский, Луховицы, Озеры и Серебряные пруды. Особое внимание уделили вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду, мониторингу отключения коммунальных услуг и обращений граждан», - говорится в сообщении.

В этом году в связи с пандемией перенесли сроки отключения горячей воды. Для удобства жителей создана интерактивная карта отключений.