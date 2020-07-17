РИАМО - 17 июл. В Москве к 17 годам тюремного заключения приговорили 48-летнего Андрея Куркина, который организовал убийство двух человек 15 лет назад, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

«Московский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор. <...> Суд приговорил Куркина к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

В октябре 2004 года у Куркина возник конфликт с партнером по бизнесу в Невинномысске. Мужчина заподозрил его в присвоении денег и продукции их совместного предприятия, после чего отстранил Куркина от деятельности. После этого Куркин решил убить бизнес-партнера, который являлся его двоюродным братом.

Злоумышленник попросил своего приятеля организовать убийство за 10 тысяч долларов. Последний согласился и нашел исполнителя убийства – ранее судимого москвича. Подельники пригласили партнера Куркина и его знакомых на дачу в Раменском районе Подмосковья (сейчас - округ - ред.). Там убийцы расстреляли приехавших мужчин и их попутчицу из пистолета ТТ, а тела закопали в лесу.

Соучастников Куркина приговорили к длительным тюремным срокам ранее. Сам Куркин был в розыске долгое время и был задержан в 2018 году.