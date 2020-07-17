Московские загсы 23 июня возобновили проведение торжественных свадебных церемоний после пандемии. До этого парам приходилось подавать заявления онлайн и регистрировать свой союз без гостей и фотографов, стоя в праздничных нарядах, дополненных маской и перчатками. Во время действия ограничений в столице было зарегистрировано всего пять тысяч браков, теперь же количество влюбленных, решивших узаконить отношения, сильно возросло. Пришли и новые тренды: форматы празднования стали камерными, приглашения – электронными, а место ведущих на банкетах заняли родственники. Как изменилась свадебная мода после пандемии, РИАМО рассказала организатор торжеств Лилия Колюшева.

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Камерные вечеринки и мастер-классы

Сайт мэра Москвы

В этом году количество торжеств в период лето-осень, скорее всего, увеличится за счет перенесенных во время пандемии свадеб. Это может привести к дефициту площадок. Чтобы не столкнуться с проблемами, эксперт советует планировать праздник на будние дни, которые не так востребованы, либо назначать дату на осень и уже сейчас бронировать место.

«После карантина пышные свадьбы становятся все менее актуальны. Пары опасаются устраивать многолюдные сборища и предпочитают им душевные посиделки в кругу самых близких. В тренде индивидуальность – многие стараются отразить в концепции праздника свою уникальную историю любви», – отмечает Лилия.

Эксперт добавляет, что во время кризиса многие пары отдают предпочтение демократичным свадьбам на американский манер – проводят торжества в загородных домах с фуршетом или организовывают выезды на природу.

Также среди молодых людей все большую популярность приобретают нестандартные площадки: лофты и студии, стильные гастробары и клубы, загородные амбары. Здесь можно отметить свадьбу в стиле камерной – домашней вечеринки. К тому же такой формат позволяет сэкономить на оформлении и избавляет от скучного сидения за столом.

«В целом же цены на площадки и свадебные услуги не должны сильно измениться – все будет зависеть от курса валюты. Но некоторые компании, конечно, воспользуются моментом», – прогнозирует эксперт.

На смену классическим свадебным конкурсам приходят более активные развлечения: танцевальные флешмобы, настольный футбол, кулинарные и художественные мастер-классы. Кроме того, молодожены все чаще отказываются от тамады в пользу близких родственников и друзей, которые знают любовную историю пары и не играют напоказ.

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Электронные приглашения и истории любви

сайт мэра Москвы

Еще один тренд сезона – электронные приглашения на свадьбу. На первый взгляд кажется, что такой формат говорит о скупости дизайна, но это не так: в таком случае можно к обычной картинке добавить анимацию или, вообще, реализовать приглашение в формате сайта.

«Некоторые влюбленные просят оформить юмористические приглашения в духе: раз конец света из-за пандемии не наступил, то можем и пожениться», – отмечает Лилия.

Тренд на индивидуальность и камерность нашел продолжение и в стандартных бумажных приглашениях – пары стараются отобразить на открытках свои истории. Например, сделать их дизайн в этническом стиле страны, где жених и невеста встретились, изобразить на карточках общее хобби или символ семейного дела.

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Минимализм и неоновые вывески

При оформлении модной свадьбы лучше отказаться от идеи следовать одной стилистике. Тот же классический декор можно дополнить броскими урбанистическими элементами, а нежные цветы разбавить металлом. Особую популярность набирают стили баухаус и геометрия – арки в форме треугольников и ромбов, подвесные конструкции.

Эксперт советует уделить внимание отдельным элементам декора – крупным вазонам, инсталляциям, столовым приборам, – и свету.

«Многие делают упор на прозрачные или отражающие поверхности, а хит сезона – неоновые вывески с поздравлениями, хэштэгами или именами молодоженов. Они добавляют атмосферности и обеспечивают интересные фото», – советует организатор.

Поиграть стоит и с цветовой палитрой. Для оформления помещения можно использовать до пяти разных оттенков, но предпочтение стоит отдавать природным тонам. Еще один выигрышный вариант – использовать минимальное количество контрастных цветов, например, провести свадьбу в черно-белом цвете.

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Образ невесты

В моде минимализм, удобство и отказ от строгих правил. Свадебное платье можно дополнить стильными аксессуарами в стиле casual, допустим, обуть кеды или грубые ботинки, а на плечи накинуть джинсовую куртку или кардиган. Популярна и цветочная вышивка на свадебном наряде, которая подойдет как для классического образа, так и для смелых экспериментов.

Сейчас невесты все чаще отказываются и от фаты, отдавая предпочтение простым прическам, шляпкам, необычным венкам или повязкам.

«Поклонниц классики и элегантности, конечно, по-прежнему хватает. Им в этом сезоне стоит обратить внимание на гладкие платья без излишеств, атласные наряды с карманами и платья-комбинации», – отмечает Лилия.

Также эксперт советует не перебарщивать с макияжем. Девиз этого года: чем естественней, тем лучше. Натуральнее оттенки, чистая кожа и ровный тон лица – это то, что нужно, чтобы выглядеть свежо и стильно.

С украшениями тоже стоит быть аккуратнее. Их выбор зависит от общего образа. Это могут быть кристаллы Swarovski, привычный жемчуг или фианиты. Не стоит обделять вниманием и экспериментальные аксессуары ручной работы.

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«Несвадебные» цветы и тренд на экологичность

В свадебной среде экология уже год является трендом. В первую очередь это рациональный подход к материалам. Например, использование фермерских цветов. Чтобы выглядело стильно, из них можно собрать монобукет или композицию в стиле total white, – советует эксперт.

Тем, кто будет отмечать свадьбу осенью, стоит обратить внимание на сухие букеты и элементы декора: коряги, изогнуты ветки, сухостой. Сейчас популярным является использование «несвадебных» цветов – одуванчиков, георгинов, астр, наперстянок.

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Эротическая фотосессия

Семейная откровенность нашла отражение и в свадебных фотосессиях. По части основного торжества работа фотографа не изменилась, зато появился новый неоднозначный тренд – откровенная съемка вдвоем, например, лежа обнаженными в постели или в ванне с пеной.

«Здесь все зависит от работы фотографа, некоторые предлагают даже приватные съемки, кадры которых останутся навсегда в личном архиве. Пары считают, что это выглядит не вызывающе, а, скорее, чувственно», – комментирует Лилия Колюшева.

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Простые торты и фуд-станции

Небольшие изменения претерпела и свадебная кулинария. Огромные и помпезные торты отошли на второй план – теперь в почете геометрические формы и ярусы разной высоты. Сейчас десерт часто украшают сладким слоем в стиле металлик – бронзовым, серебряным или золотым.

Еда и напитки тоже выходят на новый уровень. Многие пары предпочитают удивлять гостей не жирными салатами и запеченными горячими блюдами, а изящными легкими закусками. Обратите внимание, что сервировка и подача блюд помогут поддержать концепцию свадьбы.

«Мне нравится идея с организацией шведского стола или установкой различных фуд-станций: от бара с фрешами до фургонов с бургерами. Это выглядит стильно и не приковывает гостей к столу», – отмечает Лилия.

К любопытным трендам можно отнести и анимационные станции, где не просто подают закуски, а показывают небольшое шоу, во время которого повар готовит и оформляет блюдо.