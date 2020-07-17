РИАМО – 17 июл. МособлЕИРЦ принимает на расчеты лицевые счета за коммунальные услуги жителей Балашихи, Реутова, Щелкова, Красногорска, Лобни, Ленинского и Дмитровского округов, чьи дома находятся в управлении организаций группы компаний ПИК, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного единого информационно-расчетного центра.

«В середине июля жители получат единый платежный документ – ЕПД с начислениями за июнь. В документе воедино собраны услуги разных поставщиков – управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций (поставщиков воды, тепла, оператора по вывозу мусора), исполнителей по другим услугам (домофон, антенна), Фонда капитального ремонта», – говорится в сообщении.

По каждой услуге представлены подробные данные: объем, тариф, текущие начисления, задолженности или переплаты, произведенные оплаты, данные по приборам учета. Расчет начислений ведется по каждой услуге отдельно, в разрезе каждого поставщика.

В верхней части ЕПД указан новый номер лицевого счета абонента, присвоенный МособлЕИРЦ после принятия на расчеты.

При наличии переплаты по конкретной услуге в графе «Итого к оплате» будет выставлен «0». В следующем месяце переплата уменьшится на сумму текущих начислений по услуге, и так до того момента, пока не погасится в полном объеме.

При наличии задолженности в графе «Итого к оплате» будет выставлена сумма долга плюс текущие начисления.

В связи с задержкой выпуска ЕПД за июнь, производить оплату ЖКУ рекомендуется до 23 июля. Оплаты, произведенные позже рекомендованного срока, не отразятся в квитанциях за следующий расчетный период.

После получения ЕПД жители смогут оплачивать ЖКУ без комиссии и передавать показания приборов учета в личном кабинете на сайте МособлЕИРЦ.