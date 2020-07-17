РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 июл. Набор воспитанников в секции спортшколы «Зоркий» в подмосковном Красногорске начнется в августе, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Запись в спортивные секции КСШОР «Зоркий» откроется в августе. Выбрать секцию и записать в нее ребенка можно через портал госуслуг Московской области», – говорится в сообщении.

Набор будет проводиться в следующие отделения: футбол – 2012 год рождения, лыжные гонки – 2009-2011 годы рождения, хоккей с мячом – 2009-2011 годы рождения, фигурное катание на коньках – 2014 год рождения, легкая атлетика - 2009-2011 годы рождения, художественная гимнастика – 2014 год рождения, тхэквондо – 2011-2013 годы рождения, волейбол – 2009-2011 годы рождения.

«Для того, чтобы записать ребенка в секцию, необходимо подготовить справку от врача, что ребенок не имеет противопоказаний для занятий спортом. По всем вопросам обращаться в МБУ КСШОР «Зоркий» по телефону: 8(495)564-73-28», – заключается в материале.