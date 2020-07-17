РИАМО - 17 июл. В Подмосковье и Москве до утра 18 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московской области предупреждение из-за тумана действует с 22:00 пятницы до 08:00 18 июля, а в Москве – с 22:00 пятницы до 06:00 18 июля.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили на территории Брянской, Орловской, Тамбовской и Ивановской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе в ночь на 18 июля прогнозируется обычная погода без осадков. Температура воздуха составит 12-14 градусов тепла. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.