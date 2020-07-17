РИАМО - 17 июл. Бывший оперуполномоченный по особо важным делам Руслан Хумакиев осужден в Москве на четыре года общего режима за мошенничество в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокураторы.

Хумакиев являлся оперуполномоченным по особо важным делам разыскного отдела в ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Он убедил потерпевшего, что сможет организовать незаконное уголовное преследование в отношении известного бизнесмена за вознаграждение в размере 1,2 миллиона долларов США.

«Впоследствии Хумакиев завладел указанной суммой денежных средств, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства», — отмечается в материале.

Бывшего оперативника признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Замоскворецкой суд приговорил Хумакиева к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.