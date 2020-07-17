РИАМО - 17 июл. На минувшей неделе с помощью комплекса «МИДК-9232», который разработан резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва» ООО «Диагностика-М», сотрудники полиции Республики Мьянма изъяли 50 килограммов наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Данный комплекс используют в стране с августа прошлого года. С начала его работы в Мьянме выявили запрещенных веществ на общую сумму более 4 миллионов долларов.

«Рентгеновская техника столичного производителя в тяжелых климатических условиях позволят ежедневно досматривать до 2 тысяч грузовых автотранспортных средств», — отмечается в материале.

Статус резидента технополиса дает ООО «Диагностика-М» возможность пользоваться преференциями и налоговыми льготами.

«Фирма в четвертом квартале 2020 года сможет вложить в создание инновационной поисково-досмотровой и рентгеновской техники в ОЭЗ «Технополис Москва» 267 миллионов рублей», — сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он добавил, что новое производство компании разместится на площади более 10 тысяч квадратных метров. Там появятся здание таможенного поста и бокс досмотра, а также будет возведен корпус площадью 1,6 тысячи квадратных метров.