РИАМО - 17 июл. Заканчивается строительство школы на 500 мест в поселке Пески Коломенского городского округа, в пятницу состоялось выездное совещание по завершению строительства, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Особое внимание уделили срокам завершения строительно-монтажных работ и благоустройству прилегающей территории. Также участники совещания проверили ход работ в учебном здании.

«Сегодня готовность объекта составляет 70%. Ведется монтаж инженерных систем, чистовая отделка помещений, укладка тротуарной плитки, завершаются работы по устройству фасада. Работают 190 человек, на следующей неделе планируется увеличение до 300», - отметил начальник управления капитального строительства Подмосковья Александр Пташников.

Ввести школу планируют к началу учебного года.

Строительство ведут в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируют за счет средств бюджета.