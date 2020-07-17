РИАМО - 17 июл. Проект социально-реабилитационного центра постинтернатного сопровождения для молодых слепоглухих инвалидов одобрен рабочей группой Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, его реализуют в Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Социально-реабилитационный центр в Сергиевом Посаде станет для молодых людей 18-25 лет местом подготовки к жизни в городской среде, представляющей для инвалидов по зрению и слуху определенные трудности. Это уникальный архитектурный проект, в котором смоделирована особая система пространств, «обучающая» людей ориентироваться в разнообразных ситуациях», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Здание со специальной системой тактильной навигации разработали архитекторы бюро ATRIUM. Создатели разработали проект как систему функциональных пространств-блоков. В здании будут медблок, столовая и бассейн, которые объединит кольцевой маршрут, на нем будет доступ к основным входам, лифтам и лестницам. В центре будет располагаться многофункциональный трансформируемый актовый зал, в котором будут проводить разноформатные мероприятия.

Напольные покрытия будут со специальными направляющими, которые можно различить при помощи трости. Стены отделают с применением различных материалов, также промаркируют двери.

«Разработчики проявили удивительный такт и чуткость к особенным потребностям людей с инвалидностью и создали для них удобное, обучающее пространство. Для этого проекта разработана целая система элементов вертикальной и горизонтальной навигации, помогающая пользователю ориентироваться в пространстве, опираясь на осязание», — подчеркнула главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Помещения проектировали по принципу цветового и фактурного контраста элементов – дверей и стен, пола и мебели. Так, стены спортивного блока будут сделаны с применением перфорированного металла, в медицинском блоке будет рельефная штукатурка, в актовом зале – гладкие окрашенные поверхности, в жилом блоке – клинкерный кирпич, в столовой и в помещениях мастерских – металлическая рейка разных типов, а в блоке персонала – рустованная штукатурка.

«Разнообразие пространств здания и его нерегулярная структура выступают прототипом города. Такой подход обусловлен спецификой реабилитационного центра – места, где человек с ограниченными возможностями приобретает навыки взаимодействия с реальной окружающей средой», — отметил руководитель авторского коллектива Антон Надточий.

Он добавил, что каждому помещению присвоен свой тактильный код. Расшифровка кода транслируется через тактильные мнемо-макеты и схемы, установленные в здании. Архитектура приобретает язык, который формирует среду для адаптации.