РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июл. 180 детей работников «Метровагонмаш» Мытищ и других предприятий, входящих в состав «Трансмашхолдинг», проведут летние каникулы в детском оздоровительном лагере «Огонек» Сергиево-Посадского городского округа в рамках первой смены, сообщается в Instagram-аккаунте АО «Метровагонмаш».

Летние детские лагеря в Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора, приступили к работе с 15 июля. Согласно требованиям Роспотребнадзора, наполняемость групп и отрядов может осуществляться на 50% от общей вместительности оздоровительных организаций. Началась первая смена детского лагеря «Огонек», входящего в структуру АО «Метровагонмаш».

«Для заводчан путевки предоставляются по льготным условиям. В 2020 году «Огонек» посетят две смены детей. Следующий заезд запланирован на 7 августа. В лагере предприняты все необходимые меры противодействия инфекционным заболеваниям: закуплены бесконтактные термометры, бактерицидные лампы, диспенсеры для обработки рук, медицинские маски и перчатки. За обслуживание «Огонька» отвечают 30 сотрудников, все они прошли тестирование на Covid-19 и имеют справки, подтверждающие отрицательный результат. На период смены, 21 день, им запрещено покидать территорию летнего лагеря», - говорится в сообщении.

Детский лагерь «Огонек» располагается в Сергиево-Посадском городском округе. На территории 9 гектаров расположены 6 жилых корпусов, столовая, актовый зал, крытый плавательный бассейн, футбольное поле и водоем. За лето в среднем здесь отдыхает свыше 1 тысячи детей с учетом режима работы лагеря в 3 смены.