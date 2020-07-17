РИАМО - 17 июл. На полигоне ТБО «Тимохово» в Богородском городском округе закончили строить последнюю 5-ую очередь системы дегазации, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты запустили второй и третий факелы, система дегазации собирает свалочный газ, очищая его. Затем он сгорает в факельных установках при температуре 980-1050 градусов Цельсия. Все неприятные запахи с близлежащих территорий будут устранены окончательно в сентябре текущего года, после запуска последней очереди очистных сооружений.

«Завершено строительство системы дегазации на полигоне ТБО «Тимохово», теперь она работает на полную мощность, устраняет неприятные запахи. Это фактическое завершение работ по созданию системы дегазации на полигоне. Мы обещали жителям, что эту работу закончим в конце мая этого года, с владельцами полигона была подписана дорожная карта, конечно, эпидемия ввела свои коррективы и сдвинула сроки на 15 июля. Сегодня закрыты все карты полигона «Тимохово», оборудована система дегазации, тема запахов с этого полигона должна полностью уйти», – заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2021 году полигон «Тимохово» будет полностью преобразован в комплекс переработки отходов, прямое захоронение будет закрыто. Новый КПО будет принимать около 750 тысяч тонн отходов. Переработка позволит получить чистый газ для двигателей внутреннего сгорания и производства электроэнергии.

Дегазацию полигона ТБО «Тимохово» проводит компания «Экоком», она проходит под контролем профильных надзорных органов, МЧС и общественных активистов. Каждый день на полигоне и близлежащих территориях измеряются показатели предельно-допустимой концентрации вредных веществ, цифры находятся в пределах нормы, превышений не наблюдается.