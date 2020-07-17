РИАМО - 17 июл. В столице за половину лета выпало 103% сезонной нормы осадков, перевыполнил норму июнь, а в июле уже выпала месячная норма, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Большее количество осадков в первой половине лета выпадало только в 1894 году», — отмечается в материале.

Кроме того, в 2017 году за первую половину лета в столице выпало 224 миллиметра осадков, это около 91% нормы за сезон.

Тем не менее, июль пока далек от рекорда 2008 года, когда выпал 181 миллиметр осадков.