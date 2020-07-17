РИАМО - 17 июл. Собственник земельного участка в населенном пункте Черная Грязь на территории городского округа Солнечногорск заплатит свыше 10 миллионов рублей за нанесение ущерба почвам в результате незаконного размещения отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

О нелегальном размещении мусора сотрудникам Минэкологии стало известно от солнечногорских полицейских, которые первыми провели осмотр места нарушения. После этого эконадзор возбудил дело об административном правонарушении.

«В ходе расследования установлено, что на участке складированы загрязненные грунты и строительные отходы, высота навалов достигала от 2 до 4 метров. Общая площадь размещения превысила 33 тысячи квадратных метров, объем – почти 45 тысяч кубометров. По словам нарушителя, тот заключил договор купли-продажи чистого грунта для вертикального планирования участка», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд Московской области вынес решение по иску Минэкологии о возмещении нанесенного почвам ущерба из-за незаконного размещения отходов. Предпринимателя оштрафовали на 40 тысяч рублей. Во время расследования был рассчитан также и ущерб, нанесенный почвам, но нарушитель не стал возмещать его в досудебном порядке.

После суда требование министерства экологии и природопользования Московской области было удовлетворено. Предпринимателю удалось лишь снизить сумму, которую нужно оплатить, до 10,7 миллиона рублей.