РИАМО - 17 июл. Психолог, аспирант НИУ ВШЭ Алена Москвина рассказала, как распознать человека, заботящегося о своем здоровье и тех, кто страдает орторексией, сообщает Nation News.

Орторексия — это такое состояние человека, при котором стремление к здоровому и правильному питанию становится навязчивой идеей и переходит в патологию, и распознать эту беду можно по нескольким факторам.

«Первый признак — человек начинает навязчиво правильно питаться, все время подсчитывает калории, беспокоится о чистоте своего организма. Люди с орторексией хотят не столько сбросить вес, сколько очистить свой организм», — отметила специалист.

Еще один важный, по мнению психолога, фактор — отказ от социальных связей. Люди начинают отказываться от посиделок с друзьями, потому что там много «грязной» еды, к тому же такие встречи меняют их распорядок дня.

По ее словам, чаще всего этому недугу подвержены люди, занимающиеся спортом и заботящиеся об эстетике своего тела, а также медики.



Москвина также подчеркнула, что вегетарианство, веганство и палеодиеты считаются одними из возможных направлений орторексии.