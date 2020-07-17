РИАМО - 17 июл. В Можайском, Наро-Фоминском округах, Истре и Лотошине остаются подтопленными 137 дачных участков и 52 дачных дома, два участка дороги размыты, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«17 июля 2020 года привлекается 696 человек, 117 единиц техники, в том числе от МЧС России 21 человек, 7 единиц техники», — отмечается в материале.

В пятницу размыло одну дорогу в Можайском округе, перелив участка дороги произошел в Лотошине.

17 июля от воды освободили 101 дачный участок в Можайском, Волоколамском, Наро-Фоминском, Рузском округах и Истре; 12 дачных домов в Можайском округе, Красногорске и Истре.

В Подмосковье 15 июля за 12 часов выпало более 50 миллиметров осадков, что составляет 55,5% месячной нормы. За минувший четверг в Московской области выпало до 5 миллиметров осадков, а в ночь на пятницу — до 4 миллиметров при месячной норме 90 миллиметров.