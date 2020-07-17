РИАМО - 17 июл. Проект поликлиники в Коломне одобрен специалистами Мособлгосэкспертизы после проверки, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В соответствии с государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» завершено проектирование поликлиники на 600 посещений в смену, которая будет расположена в микрорайоне Подлипки Коломны. Получено положительное заключение экспертизы», – заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Поликлиника разместится в четырехэтажном здании. Площадь объекта составит 6 тысяч квадратных метров.

На территории медучреждения будут лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и узких профильных направлений, экстренной помощи, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар для детей и взрослых, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, лучевой диагностики, а также вестибюль и справочно-информационный отдел. В поликлинику будет поставлено новое диагностическое оборудование

Строительство нового здания для медучреждения поможет решить вопрос с нехваткой места в амбулаторно-поликлиническом звене Коломны. Ввести новый объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.