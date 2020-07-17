РИАМО - 17 июл. В Рособрнадзоре заявили, что в этом году задания Единого государственного экзамена по химии не выходят за рамки школьной программы, сообщает ТАСС.

Экзамен по химии российские школьники сдавали 16 июля. После этого в соцсетях появились жалобы на якобы сложные задания.

«Задания в ЕГЭ по химии не выходят за рамки школьной программы», — отметили в ведомстве.

По данным Рособрнадзора, экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.

При этом, школьники должны были заранее изучить документы, определяющие структуру и содержание экзамена.