РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. На улице Школьной в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска до 10 августа планируют уложить новый асфальт и установить новые бордюрные камни, также к этому сроку восстановят поврежденные тротуары, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника ТУ «Климовск» Роман Ермаков.

ГБУ «Мосавтодор» проводит дорожные работы на улице Школьной в Подольске. В июне установили новый бордюрный камень, в июле начали фрезеровку дорожного полотна.

«Ранее демонтировали бордюрный камень, на большей части дороги его вообще не было, поэтому поставили новый на всем протяжении с двух сторон дороги до дома №40 на улице Школьной. Фрезеровку завершат до конца текущей недели или к началу следующей. Затем приступят к работам по укладке асфальта. От жителей поступает много жалоб на то, что при демонтаже старых бордюрных камней повредили тротуары. В итоге все поврежденные участки восстановят. До 10 августа планируется уложить асфальт и завершить все работы», - сказал Ермаков.

Ранее депутаты фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска Олег Паскарь и Елена Долженко, курирующие реализацию партийного проекта «Городская среда» на территории округа, совместно с Ермаковым провели встречу с подрядчиком, который ремонтирует дорогу на улице Школьной. Обсудили график проведения ремонта, чтобы не создавать лишних пробок, сроки и безопасность проведения работ, а также напомнили подрядчику про техническое задание к контракту.