РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 июл. С 20 июля в Домодедовской центральной городской больнице возобновится работа кабинетов лечебной физкультуры, физиотерапии и массажа, сообщается на странице ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

«С 20 июля возобновляется прием в кабинетах физиотерапии, лечебной физкультуры и массажа», - говорится в сообщении.

Запись на прием осуществляется по медицинским показаниям неврологами, травматологами и хирургами домодедовских поликлиник.