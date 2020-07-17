РИАМО - 17 июл. Сотрудник Всероссийского НИИ научно-метрологической службы (ФГУП «ВНИИМС») задержан в столице за получение взятки от представителя иностранной компании, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, сотрудник представительства иностранной компании, неоднократно получив отрицательные заключения ФГУП «ВНИИМС» о невозможности рекомендовать к выдаче сертификатов соответствия на два измерительных прибора, производимых компанией, передал взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику института для получения положительного заключения», — сказала Иванова.

Сотруднику ФГУП «ВНИИМС» и представителю компании предъявлены обвинения в совершении коррупционных преступлений.

Следователи провели 15 обысков в жилых и нежилых помещениях, изъяв финансовые документы, договоры, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Получены доказательства виновности фигурантов в инкриминируемых преступлениях. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.