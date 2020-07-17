РИАМО - 17 июл. Количество убийств на территории Подмосковья за первое полугодие 2020 года уменьшилось на 15%, в целом, в регионе наблюдается падение уровня преступности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.



«В Московской области за 6 месяцев 2020 года количество убийств снизилось на 15,3%, разбойных нападений — на 32,7%, грабежей — на 4,6%, краж — на 13,7%, в том числе из квартир — на 22,7%», — говорится в сообщении.

Общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 4,6%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 4,2%.



Кроме того, наблюдается позитивная динамика в раскрываемости ряда ключевых составов преступлений: тяжких и особо тяжких — до 62,1%, убийств — до 99,3%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — до 99%, разбоев — до 94,3%, грабежей — до 87,5%, краж — до 57%, мошенничеств — до 46%.



За первое полугодие доказана причастность организованных групп и преступных сообществ к совершению 391 преступления. Также задокументировано шесть фактов организации преступного сообщества и три факта бандитизма.