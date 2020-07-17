РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 июл. Врачи городской больницы №1 подмосковного Красногорска восстановили пациенту отрезанные болгаркой пальцы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В травматологическое отделение Красногорской горбольницы №1 поступил пациент, травмировавший руку болгаркой. Несоблюдение техники безопасности привело к тяжелым последствиям. Электроинструментом мужчина отрезал средний и безымянный пальцы, а на мизинце травмировал мягкие ткани.

«На пятом пальце была проведена пластика дефекта мягких тканей лоскутом на сосудистой ножке. Также выполнена реплантация третьего пальца кисти – фиксация спицами, восстановление сосудов, сухожилий. Сформирована культя четвертого пальца», – сказал врач травматолог-ортопед Сергей Косарев.

Врачам травматологического отделения удалось спасти третий и пятый пальцы. Четвертый палец пациент не сохранил.

«Технология пластики дефекта мягких тканей лоскутом на сосудистой ножке – это использование собственного фрагмента кожи с питающей артерией и веной для восстановления кожного покрова в месте повреждения», – добавляется в сообщении.

Сейчас пациент выписан из больницы под амбулаторное лечение. В ближайшее время ему предстоит пройти следующий этап реконструктивного лечения.

«Врачи напоминают, что отсеченный палец можно восстановить, если пациент правильно сохранит его и привезет в медицинское учреждение», – заключается в сообщении.