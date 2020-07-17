РИАМО - 17 июл. Московская областная аварийно-восстановительная служба устранила основные последствия непогоды в Красногорске, говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«За минувшие сутки Московская аварийно-восстановительная служба справились с основными последствиями подтопление в регионе, в частности в городком округе Красногоск, в Опалихе и на Ильинском шоссе», - говорится в сообщении.

Сейчас одна бригада «МОС АВС» завершает ликвидацию подтопления в микрорайоне Нахабино.

Еще одна бригада аварийной службы дежурит в Можайском городском округе.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий «МОС АВС» организовала круглосуточное дежурство оперативных и рабочих групп по мониторингу паводковой ситуации и оказанию помощи по перекачке дождевых вод в период с 13 по 17 июля.

Для предотвращения последствий ливней в Подмосковье привели в готовность 3,7 тысячи единиц спецтехники.