РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. В подмосковном Красногорске задержали приезжего из Оренбургской области за кражи из автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от местного жителя о том, что из его автомобиля иностранного производства, припаркованного на территории одного из автосервисов, расположенного в поселке Нахабино, неизвестный похитил автомобильный диагностический сканер. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Нахабинского отдела полиции по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 31-летний уроженец Оренбургской области», - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления на территории городского округа Красногорск. Общая сумма ущерба составила более 116 тысяч рублей.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.