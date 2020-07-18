РИАМО – 18 июл. Вопросы о том, что делать со сбережениями, как их сохранить и куда вложить, становятся все более обсуждаемыми во время финансово-экономической нестабильности, аналитики компании Hamilton предлагают решения, как сохранить заработанное во время кризиса, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Нынешний 2020 год уже стал кризисным. Пандемия Сovid-19 на несколько месяцев фактически остановила мировую экономику, обвалив финансовые рынки. Международный валютный фонд прогнозирует в 2020 году сжатие мировой экономики на 4,5%.

«Аналитическая компания Hamilton дает близкие прогнозы, но и рассматривает более пессимистичные сценарии, обращая внимание на то, что коварная коронавирусная инфекция не отступает, блокируя попытки государств полностью выйти из карантина. Так что и МВФ может и ухудшить текущие прогнозы, как это уже случалось в текущем году», — говорится в сообщении.

Крупнейшие инвесторы в мире сейчас придерживаются идеи классического понимания инвестирования. Реальные процентные ставки по всему миру либо близки к нулю, либо могут уйти в минус, делая практически бесполезными инструменты с фиксированной доходностью.

«Можно было бы обратиться к рынку акций, но мультипликаторы для большинства компаний буквально кричат о чрезвычайной завышенности текущих цен и высокой вероятности нового спада на фондовых площадках, о чем говорят и аналитики компании Hamilton, подтверждая опасения крупных инвесторов», — добавляется в сообщении.

Альтернативой являются краткосрочные инвестиции, где для успешной деятельности важны уникальные навыки оперативного прогнозирования, мобильности и гибкости, а также быстрого ориентирования в потоках информации со всего мира.

Для гигантов финансово-аналитического сектора действовать в таких условиях невероятно сложно из-за забюрократизированности и низкой адаптивности к быстрой смене внешних условий. Сейчас компании меньшего размера с более гибкими системами управления, инновационными моделями прогнозирования и высокой степенью персонализации к клиентам получают большое преимущество.

Команда специалистов консалтингово-аналитической компании Hamilton уже более 10 лет предоставляет полный набор сервисных услуг как для быстрого получения готовых аналитических решений, так и для их своевременного исполнения. При этом Hamilton активно взаимодействует и с другими участниками информационно-аналитической индустрии, понимая, что открытость - одно из главных качеств развития. Поэтому совместно с агентством Dow Jones и «Прайм», сервисом Trading Central компания успешно развивает и предоставляет доступ к торгово-аналитической платформе желающим максимально эффективно и разумно распорядиться своим капиталом, сделав инвестиционное будущее в столь непростое время вновь прозрачным и очевидным.